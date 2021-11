Il nuovo supermercato a Monti.

Ora Monti ha un nuovo grande supermercato con un vasto assortimento di prodotti locali. Si chiama Vicino a Te e ha una superficie di 400 metri quadri.

Si tratta del primo a Monti, con un punto vendita fornito da una grande offerta di prodotti, da quelli biologici, a quelli sardi, fino ai prodotti vegani e senza glutine. Ed è proprio dalla mancanza di un market così assortito che parte l’idea della famiglia Sini di Berchidda, che ha sposato il progetto di franchising per dare ai montini la possibilità di restare comodamente in paese per fare la spesa.

Una scelta, quella dei gestori del nuovo supermercato Vicino a Te, che si è focalizzata sul brand e sulla mission. Il marchio, infatti, a differenza dei grandi più noti, nonostante la spaziosità, ha un concept diverso, più vicino all’idea della piccola distribuzione organizzata, basata sulle relazioni, come avveniva nelle botteghe di una volta. Modernità e vicinato si legano infatti al brand Vicino a Te, che punta alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente finale. Il localismo è uno delle altre caratteristiche della catena, che offre un’offerta ampia di prodotti provenienti dalla Sardegna, da quei produttori che non trovano spazio nella grande distribuzione.

Cosa c’è negli scaffali.

Quasi totalmente made in Sardinia i prodotti che si possono trovare nello scaffale di Vicino a Te a Monti. Dai salumi, ai formaggi, alla frutta. Per quei consumatori che hanno delle intolleranze o sono vegani è presente un assortimento di alimenti anche biologici. Assortito anche il reparto dei freschi, selezionati in un rapporto qualità-prezzo come tutti le merci offerte dal supermercato. Nel punto vendita sono presenti anche brand di retail come i marchi più noti, ma anche la pasta Armando del famoso chef Alessandro Borghese, che spesso in molti market è introvabile. Grande spazio al food, ma ci sono anche articoli per la casa, per l’igiene e la famiglia.