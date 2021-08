I culingionis sono ravioli tipici della Sardegna, in modo particolare della zona dell’Ogliastra. Vengono chiusi premendo le estremità per formare un’immagine simile ad una spiga, e conditi con il sugo. Solitamente sono ripieni di patate, aglio, menta e pecorino, ma questa ricetta è con le melanzane, leggermente diversa, ma comunque ottima.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

Per la pasta:

300 grammi di farina bianca 00

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

acqua

1 pizzico di sale

Per il ripieno:

100 grammi di melanzane

150 grammi di ricotta

1/2 dl di olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva 50 grammi di pecorino grattugiato

grattugiato 1 cucchiaio di prezzemolo tritato

tritato 1 cucchiaino di basilico tritato

tritato 1 cucchiaino di salvia tritata

tritata 1 uovo

30 grammi di gherigli di noci

sale

Impastate a lungo farina, olio e acqua quanto basta per ottenere l’impasto adatto per la sfoglia. Mettete a riposare coperto con la pellicola per mezz’ora.

Pelate e tagliate a fette le melanzane, quindi mettetele in un colino spolverizzate di sale fino, perché perdano l’acqua di vegetazione, molto amara. Asciugatele in un telo, riducetele a dadini e doratele in padella, in olio bollente. Scolate i dadini di melanzane, asciugateli con fogli di carta assorbente e salateli.

In una ciotola ampia, mettete i cubetti di melanzane, per mescolarli all’uovo, al pecorino grattugiato, al trito degli odori (prezzemolo, salvia e basilico), ai gherigli di noci tritati (o pestati nel mortaio); per finire con la ricotta: seguitando a lavorare il tutto fino ad ottenere una crema piuttosto compatta e liscia.

Con questa farcite i culingionis , mettete a bollire abbondate acqua salata, immergeteli per qualche minuto. Scolateli al dente e conditeli con abbondante pecorino dolce.

(Visited 162 times, 162 visits today)