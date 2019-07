Un passeggero in prognosi riservata.

Intorno all’una di questa notte, un’auto è uscita fuori strada nella zona di Cala d’Ambra a San Teodoro, in direzione della discoteca, con all’interno sei giovani turisti tutti minorenni tranne il conducente.

La macchina sbandando è andata a sbattere lateralmente su un muretto a secco all’angolo tra via Cala d’Ambra e via Arborea.

Il conducente è rimasto illeso e al controllo è risultato negativo ai test tossicologici, mentre quattro dei passeggeri sono stati trasferiti presso l’ospedale di Olbia in codice rosso e uno in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I soccorsi sono stati eseguiti dalle ambulanze del 118, mentre dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri di San Teodoro.

(Visited 352 times, 352 visits today)