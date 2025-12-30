Un defibrillatore al porto turistico di San Teodoro in memoria di Giovanni Lai

Donato un defibrillatore al porto di San Teodoro.

Un defibrillatore in beneficienza per il nuovo porto turistico di San Teodoro. A donarlo l’associazione “Gallura Custom HD asd”, dedita alle moto Custom e auto d’epoca, presieduta da Alberto Grandi, anche grazie al Comune e ai commercianti, all’impegno di ogni socio e dei veterani che la hanno sempre supportata negli eventi organizzati.

In ricordo di Giovanni Lai, ragazzo teodorino appassionato di motori è stato dedicata questo importante dono. La consegna si è svolta il giorno 29 dicembre presso il porto. Il defibrillatore è stato acquistato dalla Cecchini Cuore ONLUS, e consentirà agli operatori di organizzare al meglio un eventuale servizio di soccorso per tutti i residenti e turisti. Un gesto utile ed importante per tutta la comunità di San Teodoro e una grande buona azione per l’anno concluso.

