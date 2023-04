Santa Teresa Gallura piange Paolina, morta alla soglia degli 80 anni

Dolore a Santa Teresa Gallura per la scomparsa di Paolina Sardo.

La scomparsa di Paolina Sardo ha addolorato la città di Santa Teresa Gallura. La donna era molto conosciuta nella cittadina, dove aveva trascorso la sua vita insieme all’amata famiglia. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 30 aprile.

Amici, conoscenti e vicini di casa la ricordano come una persona dolce, generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. Una madre premurosa, che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei suoi quattro figli, Antonio, Marco, Gian Tommaso e Margherita, che ora piangono la perdita della loro madre.

La notizia della scomparsa ha suscitato un grande dolore in tutta la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia per offrire il proprio affetto in questo difficile momento. Tante sono state le persone che hanno voluto esprimere il loro cordoglio alla famiglia, ricordando la gentilezza e la bontà di Paolina, che ha lasciato un segno indelebile.

Il funerale della signora Paolina Sardo si svolgerà questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa Buon Cammino di Santa Teresa Gallura. La salma partirà dall’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia, dove si trovava al momento della sua scomparsa, alle ore 13, accompagnata dai suoi cari e da tutti coloro che vogliono rendere omaggio alla sua memoria.

