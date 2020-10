La nuova amministrazione comune di Santa Teresa.

Dopo più di quaranta anni Santa Teresa torna ad avere un sindaco donna. Nadia Matta, ex consigliera comunale di minoranza, vicina al partito di Forza Italia, nonché insegnante di scuola elementare e madre di due figli, ha ottenuto un bel risultato. Nonostante la quarantena imposta dal coronavirus, la neo prima cittadina sta lavorando alla composizione della giunta. E spuntano le prime indiscrezioni.

La delega al Commercio e le attività produttive potrebbero andare a Claudia Serra, mentre quella del Turismo a Fabrizio Scolafurru. A tenere in ordine i conti del Comune ci penserebbe poi Domenico Azara. Tra le ipotesi c’è anche quello di un assessore esterno vicino alla Lega.

Intanto, è stata ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio comunale. Per la maggioranza, siederanno in Aula Samanta Coppi, fisioterapista (383), Caterina Sandra Careddu, cardiologia (258), Antonio Mura, consulente (189), Claudia Serra, commerciante (181), Fabrizio Scolafurru, imprenditore (169), Domenico Azara, commercialista (161), Maurizio Muntoni, allevatore e imprenditore (140), Sandro Giovanni Villani, luogotenente capitaneria di porto (122), Domenico Nicolai, imprenditore marittimo (111), Mario Ranedda, imprenditore (109), Giancarlo Giagoni, carabiniere in pensione (106).

I nomi dei consiglieri di minoranza, che meritatamente hanno raggiunto ottimi risultati sono i seguenti: Alessandro Alluttu, geometra professionista (269), Tiziana Cirotto, ex vicesindaco e assessore ai servizi sociali (222), Silvia Bitti, operatrice turismo da diporto (158), Andrea Ogno, ex consigliere di maggioranza e delegato allo sport e alle politiche giovanili (144). Ai consiglieri della lista “Lungoni è il momento” si aggiunge il nome del candidato sindaco Paolo Sardo, commerciante, ex assessore all’Ambiente e delegato allo spettacolo.

