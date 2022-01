L’appello dei familiari dello scomparso.

Sarebbe stato avvistato a Santa Teresa Gallura un 85enne scomparso alcuni giorni fa dalla vicina Corsica. Nel momento in cui si è allontanato indossava una giacca rossa e una piccola custodia per il telefono, non più in funzione.

“È stato visto sabato scorso intorno alle 13 al porto di Cagliari, una signora gli ha parlato, lui le ha chiesto la direzione e voleva andare sul traghetto per la Sicilia con Grimaldi – fanno sapere i familiari -. Mio padre è scomparso dal 14 gennaio in Sardegna, vive in Corsica, ed è stato visto l’ultima volta al suo arrivo in traghetto”.