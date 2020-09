L’incidente nelle acque di Santa Teresa Gallura.

Attimi di paura, ieri pomeriggio, nelle acque di Santa Teresa Gallura. Per cause in fase di accertamento, tra Coluccia e Porto Pozzo, una barca è andata a fuoco.

Provvidenziale si è rivelato l’intervento di un giovane che, a bordo della sua moto d’acqua, è passato più volte vicino l’imbarcazione creando delle onde di risacca che hanno spento le fiamme, ed evitato il peggio. Niente da fare, invece, per il natante che poco dopo è affondato.

