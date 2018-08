In scadenza le domande per il bonus Gian Adolfo Solinas.

Scade il prossimo 11 settembre il termine per la richiesta del bonus Gian Adolfo Solinas. Il bonus consiste in un contributo economico erogato agli allievi che, nell’anno scolastico 2018/2019, si iscrivono per la prima volta all’Istituto professionale per i Servizi commerciali e turistici di Santa Teresa Gallura.

La somma complessiva disponibile è di 8 mila e 400 euro, che sarà suddivisa tra tutti gli iscritti alla classe prima costituita per il prossimo anno scolastico. Gli studenti che concorreranno all’assegnazione del bonus dovranno essere iscritti e frequentanti alla data del 1 ottobre 2018.

I beneficiari del premio in denaro si obbligano alla frequenza della scuola fino alla fine dell’anno scolastico. Dovranno, inoltre, utilizzare la somma per l’acquisto di beni, supporti e servizi che favoriscano lo studio e la didattica dell’Istituto professionale Gian Adolfo Solinas di Santa Teresa di Gallura.

