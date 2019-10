I controlli della Guardia di finanza di Olbia.

Sono ripresi, in concomitanza della riapertura delle scuole, i controlli disposti dal Comando Provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza a contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.



Nel corso di tali servizi, una giovane è stata fermata, su segnalazione dei pastori tedeschi Zatto ed Ether, sull’autobus che, al termine dell’orario didattico, riportava gli studenti a Santa Teresa Gallura. L’abilità delle unità cinofile ha consentito, infatti, di individuare rapidamente, in un autobus gremito, una responsabile minorenne la quale occultava, all’interno di una borsa, il quantitativo di marijuana.



Inutili sono stati i tentativi della stessa di disfarsi della sostanza e di cercare di confondersi fra gli altri studenti ignari. La giovane è stata identificata e segnalata alla competente Prefettura come consumatrice di sostanze stupefacenti.

(Visited 109 times, 110 visits today)