Cane cerca casa.

Il cane Lucky cerca casa e padrone. Ha poco più di un anno ed è molto vivace. La segnalazione giunta oggi in redazione comunica che il canile della zona non l’ho prende perché è colmo. Il cane si trova in località Marazzino, nel comune di Santa Teresa Gallura.

Per un contatto in caso di interesse scrivere a questo numero: 350.5308707.

