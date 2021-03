Caretta caretta recuperata a Capo Testa, aveva l’intestino pieno di plastica

La tartaruga era stata recuperata a largo di Capo Testa.

Recuperata lo scorso 25 febbraio da parte di un peschereccio a largo di Capo Testa la carretta caretta, ribattezzata Speranza Teresina dal pescatore che l’ha recuperata, si trova ancora al Centro di Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara.

La giovane tartaruga di circa 70 centimetri di lunghezza e 32 chili di peso è stata sottoposta ad indagini clinico diagnostiche che da subito hanno individuato, grazie alle radiografie, delle aree scure a livello intestinale.

L’ipotesi che potesse trattarsi di una costipazione da ingestione di plastica doveva però essere confermata e quindi i biologi e il veterinario del Crama hanno alimentato Speranza Teresina con del pesce molto grasso, per favorire l’evacuazione di eventuale materiale pesante presente nel suo intestino.

La tartaruga, da qualche giorno, ha quindi finalmente iniziato ad espellere del materiale plastico. Se non fosse stata recuperata in mare in evidente stato di difficoltà, Speranza Teresina sarebbe quasi certamente morta.

