Clooney a Santa Teresa per le riprese del suo Catch 22

Nuove riprese cinematografiche della serie tv.

Sono in corso oggi le riprese del film della serie tv di George Clooney “CATCH 22”. Precisamente le riprese si stanno svolgendo nella zona di Capo Testa. Lo si legge nell’ordinanza del Comune di Santa Teresa di Gallura e di La Maddalena, con la quale la Società “LOTUS Production SRL” ha richiesto la scorsa settimana una nuova autorizzazione ad effettuare delle riprese cinematografiche della Serie TV “CATCH 22”.

Non si sa ancora se sul set è presente o meno Clooney, tutto è top secret. Le nuove riprese verranno fatte nella zona di terra e mare a Capo Testa, precisamente in località Funtanaccia, oggi sino alle ore 21.00. In questa area sono vietate: la balneazione; la pesca; le attività subacquee e qualsiasi altra eventuale attività. Tutte le imbarcazioni in transito in quelle zone di mare, dovranno prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri dall’area e se necessario limitando la propria velocità.

La maggior parte delle riprese erano avvenute nel grande e blindatissimo set dell’aeroporto dismesso di Venafiorita. Oltre questo set, una buona parte di riprese erano state girate anche nella zona di Capo Ceraso. Adesso il set, per un solo giorno, si è spostato verso Santa Teresa di Gallura. Capo Testa è un promontorio della Sardegna settentrionale, a pochi passi da Santa Teresa di Gallura. Si affaccia sulle Bocche di San Bonifacio, è collegato alla terra ferma da un istmo e si caratterizza per le sue spiagge e la natura incontaminata che lo circonda.

