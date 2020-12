L’avviso del Comune di Santa Teresa.

Il Comune di Santa Teresa ha indetto un avviso pubblico di selezione di 11 operai generici addetto alla manutenzione del verde nei cantieri Lavoras di nuova attivazione del Comune.

Le domande dovranno essere inviate entro il 24 dicembre. La durata del contratto è di 8 mesi per 20 ore settimanali. Si prevedono una serie di prove pratiche come: zappatura, decespugliazione, sistemazione del terreno, interventi di piantumazione, estirpazione delle vegetazioni infestanti, capacità di utilizzo di strumenti di lavoro necessari, capacità di svolgere operazioni di piccola manutenzione

Possono partecipare alla selezione i cittadini residenti e domiciliati nel comune alla data di pubblicazione dell’avviso, disoccupati, che siano comunque privi di impiego e dunque non svolgano alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, iscritti al Centro per l’impiego di Olbia competente per territorio e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro. Inoltre non devono essere he non sono destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione o mobilità. Tutti i requisiti e i dettagli si possono trovare sul sito internet del Comune di Santa Teresa.

