L’onda d’urto si avverte in Gallura.

Avvertita anche in Gallura l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situato a 65 chilometri della capitale di Tonga, Nuku’alofaha, avvenuta sabato scorso intorno alle 5 del mattino. L’evento ha provocato un grosso tsunami nel Pacifico. L’onda d’urto è stata così violenta da essere stata percepita anche a Santa Teresa di Gallura.

L’esplosione è stata immortalata dai satelliti meteorologici, dove si scorge una gigantesca nube di cenere. Le onde anomale generate dallo tsunami di magnitudo 5.8 sono state avvertite, anche in modo violento, in differenti parti del mondo. Nel comune gallurese, sabato scorso, intorno alle 21.15, una stazione meteo ha catturato la potenza dell’eruzione, che viaggiava fino a 1012.2 chilometri orari. Il valore è stato registrato dalla stazione meteo della terrazza dell’Hotel La Contessa.

I danni dello tsunami.

Al momento non si sa se ci sono vittime e si teme per i danni causati dallo tsunami. In Perù le onde magnetiche hanno causato la morte di due persone in mare e una donna residente nella capitale Nuku’alofa risulta dispersa. Tonga è un arcipelago di 169 isole a 2.300 chilometri a nord della Nuova Zelanda. Il vulcano sottomarino, dopo circa sette anni di inattività, ha cominciato a eruttare sabato scorso. L’eruzione ha generato un grande boato avvertito fino a in Nuova Zelanda.