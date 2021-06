Escursionista scivola e cade nella Valle della Luna, interviene l’elicottero

L’infortunio intorno alle 12 di oggi.

Elisoccorso in azione oggi intorno alle 12 nella Valle della Luna, a Santa Teresa, per un brutto infortunio occorso ad un escursionista. L’uomo è scivolato, cadendo e riportando diverse ferite. Anche causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo dell’incidente con l’ambulanza si è deciso quindi di intervenire con l’elicottero.

Complice il bel tempo e la zona bianca in Sardegna sono in molti che ne approfittano per fare delle escursioni, ma è sempre necessario fare attenzione agli infortuni.

(Visited 75 times, 109 visits today)