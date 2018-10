I biglietti vincenti della festa di Santa Teresa.

E anche quest’anno Santa Teresa ha regalato una macchina al fortunato che ha comprato uno dei biglietti della lotteria per la Festa Patronale ottobre 2018. L’estrazione della lotteria è avvenuta subito dopo il concerto di Dodi Battaglia, ex cantante dei Pooh, che è tornato a suonare in Sardegna, dopo la sua esibizione alla festa patronale di San Simplicio a Olbia lo scorso maggio.

A portarsi a casa una splendida Citroën C1 colore blu rosso è il possessore del biglietto n. 02537, mentre vince un viaggio del valore di 1500 euro chi possiede il biglietto n. 06008, ed un fantastico IPhone 7 l’acquirente del biglietto n. 07501. Tra i premi minori una bicicletta, una lavatrice, e un televisore.

Durante l’intera manifestazione durata quattro giorni, dal 13 al 16 ottobre, sono stati distribuiti premi altrettanto generosi che hanno premiato in questo caso il talento e la determinazione dei diversi partecipanti delle varie competizioni tutte molto originali.

Una di queste, la gara “Li Carruleddhi”, dove i partecipanti si sono lanciati in picchiata nella ripidissima discesa che porta alla spiaggia della Rena Bianca, con dei carretti costruiti artigianalmente in legno o con altri materiali di recupero. Due di loro hanno strappato un paio di premi, quello del “carretto più veloce” è andato a Giacomo Vincentelli che ha stabilito un record con il suo carretto volante caratterizzato da un piccolo paracadute che si alzava in volo durante la performance.

Mentre quello del “carretto più originale” è andato a Michele Vincentelli che con grande coraggio è riuscito a scendere giù con il carretto roulotte, dietro al sedile infatti trasportava un piccolo lavandino con acqua che scorreva, oltre ad un mini frigo e qualche pentola. Oltre alla meritata coppa ai due vincitori è andata una somma di denaro ed una cena per due al ristorante.

Un’altra gara è stata quella della Corrida a cui si sono iscritti concorrenti provenienti da diversi luoghi della Sardegna. Al primo posto si è classificato un pensionato della provincia di Sassari che ha divertito il pubblico teresino con esilaranti barzellette. Purtroppo per il lungunese Peppe, titolare della pizzeria il Girasole in piazza, che ha cantato un pezzo dei Nomadi, è stato uno scroscio di fischi, ma per prenderlo in giro bonariamente.

Al secondo posto si è classificato un barista di Arzachena che ha cantato Perdere l’amore di Ranieri. In regalo per entrambi un cesto di prodotti tipici galluresi. A elargire i premi il conduttore Christian Luisi e Scintilla. Il comico romano, alias Gianluca Fubelli, protagonista della cronaca rosa estiva per la sua love story con Elena Morali, è salito sul palco dopo la Corrida, intrattenendo gli spettatori con i personaggi di Colorado, Giulio Cesare e il più bello d’Italia.

Per concludere, l’evento più seguito è stato il concerto dei Nomadi. La voce del gruppo emiliano ha ricordato il dramma della recente alluvione nel sud dell’isola, esprimendo solidarietà verso il popolo sardo.

Si è ripetuto quindi il successo dell’anno scorso, quando la festa patronale ha avuto il merito di ospitare il famoso comico di Colorado, Paolo Ruffini e l’intramontabile cantante Enrico Ruggeri.

