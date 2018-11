La situazione delle strade in località Filetta.

Una nuova riqualificazione urbana presso la località Filetta di fatto rimanda un’immagine di Santa Teresa bella e accogliente e soprattutto attenta all’esigenza del turista. Con estrema cura sono state riempite e rinverdite le due aiuole che fungono da snodo verso le tre direzioni principali, il Porto, Porto Quadro, La Marmorata. Rinnovata la segnaletica, introdotte piante della macchia mediterranea e installato un sistema di irrigazione e di illuminazione. E dentro una delle aiuole, posata una roccia granitica a segnalare la presenza del porto a breve distanza.

Proprio un bel lavoro, svolto dagli operai comunali a cavallo tra il mese di giugno e luglio di quest’anno.

Tuttavia, la Filetta necessita ancora di opere per migliorare la viabilità dell’intera zona. Una volta che si imbocca con l’auto la direzione per Porto Quadro, La Marmorata, La Ficaccia, c’è da stare attenti per evitare di rimbalzare con le ruote della macchina in una delle numerose buche sparse lungo il percorso.

Questo, risulta in particolar modo pericoloso quando si compie una manovra azzardata per evitare di finire su una fossa, senza guardare chi proviene dalla parte opposta della strada. Nella stagione estiva qualche turista si lamenta di quanto sia difficile raggiungere la spiaggia o la caletta nascosta tra la vegetazione.

Strade disseminate da buche, poco illuminate, senza marciapiede e spazio per i pedoni: anche questi problemi chiede la località che vengano risolti.

