La finale di Miss Italia.

Mancano poche ore per la finale di Miss Italia e la Gallura fa il tifo per Elena Meloni. La 23enne di Santa Teresa Gallura è ancora una volta tra le finaliste che, questa era alle 21 al Casinò di Venezia, si contenderanno la corona dell’ambito concorso. Saranno 19 le ragazze in gara per il il concorso principale: delle 20 inizialmente previste Beatrice Scolletta, Miss Lazio, si è ritirata per Covid.

Elena Meloni partecipa al concorso come Miss Rocchetta Bellezza Sardegna. E’ nata a Tempio Pausania e risiede a Santa Teresa Gallura. Diplomata, lavora come commessa stagionale. Elena è una ragazza semplice, forte dei valori ricevuti dalla famiglia. In futuro, le piacerebbe intraprendere la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Le altre finaliste.

Francesca Bessone, Miss Sorriso Piemonte e Valle D’Aosta, ha 26 anni. E’ nata a Desenzano del Garda ed è residente a Gattico-Veruno (NO). Francesca, è un carabiniere di professione impegnata a Omegna, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. E’ sposata e, a parte l’attività che sta svolgendo, aspira ad entrare nel mondo della moda.

Francesca Mamé, Miss Lombardia, ha 19 anni. E’ nata a Esine (BS) e risiede a Senago (MI). E’ diplomata in relazioni diplomatiche per il marketing e si occupa della gestione contabile del negozio di famiglia. Si definisce una studentessa con la passione della moda. Ha forme morbide e una bellezza tropicale ereditata dalla mamma originaria del Camerun. Ed è proprio lei la persona che Francesca ammira di più perché l’ha aiutata a superare momenti difficili: quando a scuola – ha raccontato – c’era chi si burlava di lei per la sua pelle scura.

Beatrice Farina, “Miss Bella dei Laghi”, ha 20 anni ed è dii Gorlago (BG). E’ una studentessa di Psicologia. Ama la letteratura, la filosofia, segue la politica e ama i social come canale di comunicazione: fa l’influencer con una pagina dedicata alle ricette light.

Il suo passato è stato segnato dall’emarginazione dei compagni delle scuole elementari che la consideravano – a suo dire – non di bell’aspetto. “Ero bruttina, portavo gli occhiali e mi vestivo in modo dimesso- racconta Beatrice- venivo presa in giro, mi sentivo inferiore ai miei compagni e in miei insegnanti non mi aiutavano, non mi capivano. Poi una psicologa mi ha radicalmente cambiata” Beatrice è diplomata (96/100 ed è iscritta alla facoltà di Scienze Umane).

Daniela Ruggirello, Miss Miluna Toscana, 25 anni, laurea triennale (Mediazione linguistica), in vista della seconda in “Relazioni internazionali”, è la miss che mette in regola gli stranieri. E’ il suo lavoro, svolto come impiegata nello Sportello Unico dell’Emigrazione, nella prefettura di Livorno, la sua città. Daniela pratica la danza dall’età di cinque anni e in futuro vorrebbe conciliare gli studi con il mondo dello spettacolo.

Greta Iotti, Miss Eleganza Emilia Romagna,23 anni, è nata a Guastalla (RE). Diplomata in Amministrazione, finanza e Marketing, è iscritta al Corso triennale in Marketing e Organizzazione d’impresa. Ha fatto danza per 12 anni, Studia e lavora: tirocinante in uno Studio di commercialisti, fa la cameriera ed ha la mansione di accogliere i clienti di una discoteca durante il weekend. Ha le idee chiare sul suo futuro: “ aspiro a laurearmi e diventare Dottoressa in Economia e Commercio ed aprire uno Studio solo mio”.

Erika Rabbelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, ha 20 anni. Nata a San Daniele del Friuli, risiede a Camino al Tagliamento (UD). Diplomata Perito turistico, studia all’università Scienze e tecniche del turismo culturale. Nello stesso tempo, lavora come modella, anche se la sua altezza di 1,70 – spiega lei – le ha procurato non poche difficoltà. Aspira a lavorare nell’ambito degli eventi culturali.

Anna Sofia Chicco, Miss Eleganza Trentino Alto Adige, ha 20 anni. E’ nata a Roma e risiede a Trento. E’ iscritta all’università in Comunicazione, Marketing e Produzione eventi di moda. E’ una “tipa determinata, amante della kick boxing e del buon cibo”. Infatti dicono che cucini molto bene, grazie all’influenza delle sue origini pugliesi. Anna Sofia spera che la sua grande passione, la moda, diventi il suo lavoro.

Debora Pattarello, Miss Sport Veneto, ha 22 anni. E’ nata a Mestre (VE) e risiede a Zelarino (VE). Studia Scienze della Comunicazione e lavora in un negozio di abbigliamento femminile. E’ dunque “una studentessa lavoratrice, testarda, ma da sempre un’eterna romantica”. Ha giocato a livello agonistco per cinque anni a pallavolo; la competizione e il raggiungimento di un obiettivo l’aiutano a puntare a traguardi importanti. In futuro le piacerebbe lavorare come brand manager in una grande azienda.

Alessia Cardinale, Miss Cinema Liguria ha 19 anni. E’ nata a Vizzolo Predabissi (MI) e risiede a Garlasco (PV). Frequenta il primo anno di università a Pavia, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. “Sono una ragazza che vive agli antipodi, tra pigrizia e tenacia”. In futuro vorrebbe intraprendere una carriera da psicologa, e specializzarsi in psicoterapia. Nello stesso tempo, come spesso avviene alle ragazze molto giovani, le piacerebbe anche lavorare nel mondo della moda o dello spettacolo.

Angelica Marini, Miss Rocchetta Bellezza Marche, ha 19 anni. E’ nata a Civitanova Marche e risiede a Porto Sant’Elpidio (FM). Iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione, lavora in una pizzeria nei fine settimana. Si definisce una ragazza “molto social”, semplice, che ama lo sport e l’avventura sempre con il sorriso stampato in viso. In prospettiva le piacerebbe diventare una manager aziendale o un’imprenditrice e nello stesso tempo realizzarsi attraverso i social come modella /influencer.

Martina Spezzaferro, Miss Sport Marche ha 21 anni, è nata a Napoli e risiede a San Benedetto del Tronto (AP). Studia Scienze della Comunicazione all’università e lavora con impegno per ottenere un contratto a tempo indeterminato. E’ allenatrice di atletica leggera e scrittrice per una società informatica, ma non tralascia di cimentarsi ogni tanto come fotomodella o miss. Partecipa a Miss Italia ispirandosi all’atleta americana Gabby Thomas, olimpionica, studentessa ad Harvard e modella.

Giulia Talia, Miss Cinema Roma 2020. Ha 24 anni ed è nata a Roma. Laurea specialistica, è iscritta all’università, dove sta frequentando un master in Interior Design e lavora all’accoglienza in un locale notturno. Ha deciso di partecipare a Miss Italia “per sensibilizzare gli italiani su tematiche molto vicine a me e sopratutto molto attuali”. Si ritiene una donna indipendente, intraprendente, audace, di larghe vedute. Sensibile alle tematiche LGBTQ di cui fa parte, è la prima miss omosessuale dichiarata iscritta a Miss Italia. “Ho acceso un faro per sensibilizzare l’opinione pubblica su tali tematiche”, dice.

Lorena Tonacci, Miss Campania, ha 19 anni. E’ nata a Napoli. Ha il diploma di scuola superiore e studia alla facoltà di Giurispriudenza. E’ una ragazza spesso in contraddizione con se stessa che sa però adattarsi a qualsiasi situazione, mai a disagio o fuori luogo. “Il suo più grande pregio – racconta la mamma di Lorena – è quello di essere indipendente, il suo difetto è essere troppo orgogliosa”. Fin da bambina la sua aspirazione è quella di diventare magistrato.

Zeudi Di Palma, Miss Napoli, città dove è nata, ha 20 anni. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia in università.

Indipendente e determinata, Zeudi si definisce una modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali.

Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice

Gabriella Bagnasco, Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, ha 20 anni ed è nata a Melfi (PZ). Diplomata alla maturità scientifica, è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia. E’una ragazza versatile con la passione per la moda, la fotografia e la pasticceria. Spiega: “La mia chioma riccia mi fa sentire invincibile; ma ciò che mi contraddistingue è il mio essere buona”. Gabriella vorrebbe intraprendere una strada nel mondo dello spettacolo e del cinema. L’aspirazione è di fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità.

Denise Angelini, Miss Be_Much Puglia, ha 24 anni ed è nata a Martina Franca (TA). Si definisce una modella con la passione per il canto. “Ma – spiega – non è questo l’unico obbiettivo della mia vita, Spero che in futuro possa dire di essere una modella attrice e cantante perchè non mi fermerò davanti a nulla.”

Francesca Tiziana Russo, Miss Eleganza Calabria, ha 20 anni. E’ nata a Melito di Porto Salvo (RC) e risiede a Reggio Calabria. Ottenuto il diploma di Liceo Scientifico, si è iscritta alla facoltà di Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano. Ha la passione per la musica e l’arte ed eccelle nel canto. Aspira a diventare direttrice di un museo.”Miss Italia – racconta – mi ha aperto nuovi orizzonti artistici che mi incuriosiscono sempre di più. Tra l’altro, frequento una scuola di recitazione”.

Ludovica Cutuli, Miss Eleganza Sicilia, ha 21 anni ed è di Ragusa. Studentessa del terzo anno del Corso del Commercio Estero all’Università Ca’ Foscari, in estate lavora come ‘assistente bagnanti’. Ludovica ha mille interessi. Riferisce: “amo ballare, nuotare, quindi socializzare, ma soprattutto ascoltare. Mi sento una show girl, una figura poliedrica e dinamica”. Spera di affermarsi nel mondo dell’intrattenimento, del cinema e dello spettacolo.