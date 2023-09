La Sagra del Pesce a Santa Teresa Gallura.

La Sagra del Pesce a Santa Teresa Gallura si è rivelata un grande successo, superando le aspettative degli stessi organizzatori. Questo risultato è stato reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione locale, che ha collaborato attivamente con la ProLoco, l’associazione dei cuochi e una squadra di generosi volontari che si sono messi a disposizione per garantire un weekend piacevole a tutti i partecipanti. L’evento ha suscitato forte interesse e ha rappresentato uno stimolo per essere riproposto in futuro.

La varietà di piatti offerti durante la Sagra ha soddisfatto i palati più esigenti, con prelibatezze come la frittura di calamari, il risotto alla pescatora, le seadas e le frittelle. Numerose cantine erano presenti per offrire una selezione di vini di alta qualità, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

La serata si è conclusa in bellezza con un entusiasmante concerto dei Big Mama, che hanno fatto ballare tutti i presenti fino a tarda notte. La Sagra del Pesce non solo ha celebrato le delizie culinarie del mare, ma ha anche fornito un’opportunità per la città di Santa Teresa Gallura di riunirsi e condividere momenti di gioia e divertimento.

