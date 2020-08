L’incidente a Santa Teresa.

Attimi di paura, questo pomeriggio, a Santa Teresa, dove un ragazzino di 13 anni è finito contro un’auto con la sua bicicletta. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, il piccolo si è scontrato con il veicolo, facendo un brutto volo sull’asfalto, in via Tibula.

Soccorso dal personale del 118, il ragazzino è stato trasportato all’ospedale di Sassari. Ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dovrebbe cavarsela con alcuni giorni di cure.

