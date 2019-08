L’addetto investito da un’auto nel distributore.

Sta bene e non ha riportato nulla di grave l’addetto del distributore di benzina di Santa Teresa rimasto investito, ieri sera, dall’auto di un turista (e non da un mezzo meccanico come sembrava in un primo momento).

Ha riportato qualche ferita e tanta paura. L’addetto della stazione di servizio è stato investito da un’auto, che faceva retromarcia nel distributore. Il conducente non l’ha purtroppo visto. Trasportato all’ospedale di Olbia con l’elisoccorso, l’uomo ha riportato fortunatamente solo alcuni traumi.

