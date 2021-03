Si cerca un cameriere.

Si cerca a Santa Teresa di Gallura un cameriere. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000178828, attivo fino al 9 maggio.

Il candidato ideale ha esperienza pregressa nella medesima mansione, come cameriere di ristorante e la conoscenza della lingua inglese di livello parlato pre-intermedio. Il periodo lavorativo si svolgerà durante la stagione estiva.NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

