A Santa Teresa torna Lu Còiu, il rito del matrimonio secondo la tradizione gallurese

Il ritorno de Lu Còiu a Santa Teresa.

Torna Lu Còiu, ovvero la rappresentazione dell’antico matrimonio gallurese. L’evento si terrà a Santa Teresa Gallura e si svolgerà in due giornate. Il 27 maggio 2023, a partire dalle 18, andrà in scena La Pricunta, che consiste nella richiesta della mano della sposa al padre a cui seguono balli tradizionali.

Nella seconda giornata, il 28 maggio, a partire dalle 10.30 verrà messo in scena il matrimonio vero e proprio, Lu Còiu, anticipato da la Corsa alla Rocca. Seguono il matrimonio la benedizione della madre dello sposo agli sposi. Durante la rappresentazione si terrà anche Lu Bringhisi, ovvero il brindisi, in poesia, ovviamente in gallurese e i balli tradizionali. La manifestazione si terrà nell’area limitrofa alla Chiesa di Buoncammino nella periferia di Santa Teresa Gallura ed è previsto il servizio navetta per chi volesse assistere e non ha un mezzo proprio.

Foto: Archivio Associzione Stazzi e Cussogghj

