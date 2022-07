Risate e polemiche sui social.

La Madonnina “Stella Maris” di Santa Teresa torna ad essere di nuovo virale, a causa della sua forma considerata troppo “femminile”. Questa volta a parlare di lei è Lercio, noto sito di satira giornalistica che riprende un suo vecchio articolo del 2021, scatenando una serie di condivisioni e quasi 10mila like.

“Miracolo in Sardegna: statua della Madonna sanguina, ma solo 5 giorni al mese”, questo è il titolo dell’articolo dedicato da Lercio, che viene seguito da un lungo articolo che narra di questo ”fenomeno”. Ma l’intento satirico, non tutti hanno trovato il post esilarante. Tra i commenti, infatti, tantissime persone si sono dichiarate infastidite per i doppi sensi sulla femminilità evocati dall’opera di Maria Scanu, realizzata nel 1999.

La stessa cosa era successa lo scorso anno, quando la pagina “Sardegna che passione” aveva dedicato un post alla Madonnina, condividendone le stesse associazioni. Non sono pochi quelli che, accanto alle numerose battute degli utenti, anche questa volta hanno trovato blasfemo l’articolo del noto sito di satira.