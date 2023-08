Mary Setrakian porta la Pop-Opera “Il Templare” a Santa Teresa Gallura

La Pop-Opera a Santa Teresa Gallura.

Il Festival Bernardo De Muro prosegue con un appuntamento di prestigio in programma martedì 22 agosto 2023 alle 21:30. In piazza Vittorio Emanuele I, a Santa Teresa Gallura, va in scena la Pop-Opera “Il Templare“. Musica e parole sono affidate al compositore e arrangiatore cagliaritano Manuel Cossu, mentre la regia è affidata alla celebre regista, attrice e insegnante di canto statunitense Mary Setrakian.

La piazza a pochi passi dal mare, in una notte di fine estate, diventerà il palcoscenico di uno spettacolo che si presenta un po’ pop e un po’ opera. Così, prendendo spunto dal sottotitolo stesso. Le atmosfere del “Templare”, però, si preparano a catapultare scene e pubblico indietro nel tempo. Nella serata proposta dall’Accademia De Muro si torna al Medioevo, e al fascino oscuro e sacrale dei tempi delle crociate verso la Terra Santa. Sul palco, la Gerusalemme di inizio XII secolo fa da sfondo a una storia che punta a toccare le corde profonde del senso di amicizia, della tolleranza, dell’amore. “Senza la pretesa di offrire delle risposte ma con lo scopo di stimolare lo spettatore a porsi delle domande su temi attuali quali l’accettazione dell’Altro e il superamento delle differenze etniche, culturali e religiose“, spiegano le menti creative dello spettacolo, Manuel Cossu e Mary Setrakian.

Cantante, attore, compositore e arrangiatore cagliaritano, il primo, laureato in Lettere classiche e in Songwriting. Oltre a “Il templare”, è autore del musical horror/thriller “Interference” e del musical noir “Asylum”. Librettista del musical originale “Giovanna d’Arco” e autore della colonna sonora “Singing for us” di Roberto Cadeddu, del quale è anche protagonista. Fa parte inoltre dell’ensamble Ricercare, diretto dal maestro Riccardo Leone. Nel 2021 è uscito il suo primo album di inediti come solista, “Noa”. Mary Setrakian è nata a San Francisco e vive a New York. Cantante, attrice e master voice teacher internazionale, si è esibita a Broadway e in tournée con “The Phantom of the Opera”, “Les Miseralbes”, “Hello, Dolly!” e “Evita”. Come insegnante, ha preparato Nicole Kidman per il ruolo in Moulin Rouge per cui ha vinto il Golden globe. Tra i suoi illustri studenti, Kate Winslet, Juliette Binoche, Bella Thorne, Trudie Syler, Aida Turturro, Myra Ruiz, in Italia è l’insegnante di Serena Autieri, Filippo Timi, Marco Ligabue, Baby K, Roberta Gambarini, Gaia, Andrea Osvart, Violante Placido, i cantanti di X-Factor, Sanremo e The Voice. Ha debuttato come regista nel 2019 proprio con “Il Templare“.

Il cast vede in scena Manuel Cossu nei panni di Bertrand de Charlerois, Gabriele Broccia come Rafael de Guzman, Matteo Siddi (Ismael), Alice Madeddu (Yasmina), Francesca Loche (Sara), Roberta Gaviano (Maryam), Sibilla Buttiglione (coro), Valentina Calvia (coro), Pierluigi Carola (coro), Carlo Roberto Fulghesi (coro).

L’evento si inserisce nell’ottava edizione del festival ideato e organizzato dall’Accademia De Muro, realtà che opera nella memoria del celebre tenore di cui porta il nome, e da ormai tredici anni si occupa di produzioni liriche e operistiche nell’intero territorio isolano, con particolare attenzione alla Gallura, dove ha sede nella città di Tempio Pausania. L’Accademia, attraverso le sue tante iniziative curate direttamente e in partnership con altre realtà sarde, si impegna nella promozione culturale e musicale a tutto tondo. Tra i recenti traguardi, la messa in piedi della “Cenerentola” di Gioacchino Rossini che ha debuttato nell’autunno 2022 proprio a Tempio. Si è trattato della prima e finora unica opera lirica interamente prodotta in Gallura. Un’operazione che ha coinvolto numerose maestranze, messe sotto contratto, dall’isola e da oltremare. L’Accademia, inoltre, fa parte del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) ed è una realtà sul territorio beneficiaria della misura ministeriale Art bonus.

