Maschere e tradizioni a Santa Teresa, arriva il Carrasecare itinerante

Il Carrasecare itinerante a Santa Teresa Gallura.

Oggi, a Santa Teresa Gallura, si terrà l’evento “Carrasecare itinerante“, un viaggio nella storia degli usi e costumi della Sardegna. Le antiche e affascinanti maschere tradizionali sarde, con costumi pieni di fascino e mistero, riporteranno in vita riti ancestrali, animando le strade del paese in un corteo coinvolgente che avrà inizio alle 21.

Il percorso della sfilata partirà da piazza della Libertà, attraverserà via XX Settembre per arrivare a piazza Vittorio Emanuele I, proseguendo poi per via Madre Teresa e via Eleonora D’Arborea. Si fermerà presso le scalette dell’Hotel Marinaro e farà una sosta in piazza Santa Lucia prima di riprendere il cammino attraverso via Santa Lucia e via Carlo Alberto, per concludersi a piazza Vittorio Emanuele I con una presentazione finale. L’evento vedrà la partecipazione di gruppi suggestivi come i Mamutzones Antigos di Samugheo, i Maimones Murronarzos Intintos, i Sos Tumbarinos di Gavoi, i Boes e Merdules di Ottana, i Mamutzones de Samugheo e S’Ainu Orriadore di Scano Muntiferro. La presentazione sarà a cura di Pinuccia Sechi.

Il 2 settembre, alle 20, il suggestivo Porto di Santa Teresa Gallura si trasformerà in un ristorante a cielo aperto per celebrare il mare e i pescatori con la manifestazione enogastronomica chiamata “Sagra del pesce“. Il pesce del Mediterraneo sarà il protagonista delle tavole locali in questa prima edizione dell’evento organizzata dalla Proloco Santa Teresa Gallura. La serata attirerà appassionati del buon cibo e amanti del mare, offrendo prelibatezze culinarie. L’evento vanta la partecipazione speciale dell’Associazione Cuochi Galluresi e dell’associazione “La Strada del Vermentino DOCG”, che promuove vini di alta qualità e unici, espressione autentica del territorio. Durante l’evento, i Fidali ’79, responsabili dell’organizzazione della festa patronale di ottobre, offriranno dolci tipici. L’atmosfera sarà animata dalla luce del mare e dalle esibizioni della band Big Mama, che accompagneranno la serata con musica e danze. Un’esperienza di cibo, vino e musica di fronte al mare.

Il menù della Sagra includerà risotto di mare, frittura di pesce, seadas, patate fritte, abbondante vino e pane per questa prima edizione dell’evento.

