Le dichiarazioni della neo sindaca di Santa Teresa Matta.

Nadia Matta è la nuova sindaca di Santa Teresa Gallura, diventando la prima donna ad amministrare la cittadina. La nuova prima cittadina commenta i risultati elettorali che l’hanno fatta trionfare dopo lo spoglio delle 5 sezioni. “Non ho ancora realizzato, non credevo avrei vinto. Dovrò lavorare sodo per il mio comune, sopratutto in questa difficile situazione sanitaria”, afferma.

Una situazione sanitaria che ha colpito anche lei in prima persona, ancora provata per la sua positività al covid-19. Prima sindaca di Santa Teresa Gallura e felice di rappresentare le donne. “Spero di portare in alto il nome delle donne – dice – perché abbiamo più buon senso e capacità di ascolto”.

