La candidata sindaco di Santa Teresa Nadia Matta.

“Oggi ho saputo che la positività al Covid 19 ha colpito anche me. Dopo un primo momento di sconforto, la razionalità ha preso il sopravvento. Ci deve essere la forza di reagire, lo dico a me stessa e a tutti i teresini che in questo momento stanno vivendo la malattia”.

La candidata sindaco di Santa Teresa Gallura Nadia Matta annuncia di essere stata anche lei contagiata, ad una settimana dal voto che deciderà la prossima guida del Comune. “In questa ultima settimana che ci distanzia dal voto continuerò a lavorare dietro le quinte. Del resto l’ho fatto fino ad oggi, rispettando la mia natura, che é sempre stata quella di fare tanto e mostrarmi poco”, afferma.

(Visited 108 times, 109 visits today)