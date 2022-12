Santa Teresa, altri 600mila euro per la nuova rete idrica: le vie interessate

I lavori di Egas per la nuova rete idrica.

L’Egas ha dato il via libera al nuovo lotto dei lavori che contribuiranno alla riqualificazione della rete idrica del comune di Santa Teresa Gallura.

Ulteriori 655 mila euro, quindi, che si aggiungono ai 108 mila euro già stanziati per la prima fase del piano di interventi. Il programma è stato già licenziato nelle scorse settimane dall’Ente, come da progetto redatto dai tecnici di Abbanoa SpA.

I lavori sono interamente finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020. E rientrano in un più ampio intervento, pari a circa 68 milioni di euro, che interessa diversi centri dell’isola. Così come stabilito nel Patto per lo Sviluppo della Sardegna, finalizzato all’efficientamento nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano in Sardegna.

Nel Comune gallurese si interverrà per sostituire parte delle condotte esistenti con il duplice fine di garantire una sostanziale riduzione delle perdite idriche ed ottimizzare il funzionamento idraulico della rete, nello specifico in via Piemonte, via Lucania, via Umbria, via Alfonso La Marmora e via La Filetta. Inoltre saranno realizzate opere di regolazione della pressione e per la misura di portata, al fine di contenere la pressione entro i parametri ottimali del servizio. Le vie interessate da questo intervento saranno via Capotesta e Monte Bandera.

Il programma di interventi precedentemente approvato dall’Ente, invece, prevedeva la sostituzione della condotta e il rifacimento degli allacci in via La Filetta. Oltre alla realizzazione di un nodo di regolazione e misurazione della pressione della portata nella zona industriale, per un valore di 108 mila euro.

“Contiamo di dare finalmente nuovo respiro alla comunità di Santa Teresa di Gallura, con la pianificazione di interventi estremamente importanti per la cittadinanza che garantiscono un migliore servizio idrico e il contenimento della dispersione idrica”, commenta il presidente di Egas, Fabio Albieri.

