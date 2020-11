La situazione coronavirus a Santa Teresa.

Sono tre i nuovi casi di coronavirus rilevati con il tampone rapido a Santa Teresa. Ad aggiornare sulla situazione è stato il sindaco Nadia Matta.

Oggi la scuola primaria è rimasta chiusa in via cautelativa, in accordo con la dirigente Alessandra Deleuchi, per effettuare una immediata sanificazione.

“Chiedo agli alunni e agli insegnati della classe IV B di rispettare l’isolamento cautelativo anche se non è di mia competenza imporlo, ma dell’Ufficio d’Igiene Pubblica di Tempio Pausania – ha commentato il sindaco – . Vi sono grata per la responsabilità che state dimostrando nell’autodenunciarvi e nel collaborare con tutte le Autorità, solo con questo comportamento saggio e consapevole potremo salvaguardare la nostra comunità da situazioni più gravi”.

