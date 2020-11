Chiusa in via precauzionale la scuola primaria di San Pasquale.

Aumentano i casi di coronavirus a Santa Teresa. A dare l’aggiornamento è il nuovo sindaco Nadia Matta informando che oltre agli 8 casi accertati dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Tempio Pausania, sono altre 17 le persone positive riscontrate a seguito dei tamponi rapidi effettuati dai medici di base.

Attualmente tutti i positivi al coronavirus sono sottoposti al regime di isolamento e costantemente monitorati dalla competente Autorità sanitaria. “Non emergono situazioni particolarmente gravi, tali da giustificare ulteriori restrizioni, rispetto a quelle già in vigore, ma vi chiedo di seguire ed osservare scrupolosamente le seguenti regole di comportamento”, commenta il sindaco

Da oggi chiude in via precauzionale la scuola primaria di San Pasquale a seguito di un’accertata positività al coronavirus con tampone rapido. In attesa che il medico dell’Ats faccia le dovute indagini i bambini rimarranno a casa in attesa di nuove disposizioni.

