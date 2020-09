L’aggiornamento del sindaco di Santa Teresa.

Dopo Tempio Pausania nuovo caso di coronavirus anche a Santa Teresa Gallura, che fa salire il conteggio dei positivi a 3. Lo ha comunicato il sindaco Stefano Pisciottu dopo essere stato informato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ Ats.

Il soggetto, la sera stessa del suo arrivo a Santa Teresa ha manifestato i sintomi che lo hanno indotto a restare a casa. E’ stata disposta la quarantena obbligatoria e il centro operativo comunale, già attivato per gli altri casi, sta procedendo alle verifiche necessarie e sta fornendo tutto il supporto alle autorità sanitarie e ai soggetti in isolamento.

“E’ mio dovere informare la Comunità che al momento non ci sono urgenze e la situazione, così come comunicato dagli stessi organismi sanitari, risulta essere sotto controllo“, ha commentato il sindaco Pisciottu raccomandando a popolazioni e esercenti di rispettare le norme per evitare il contagio.

