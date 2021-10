Un centro di aggregazione a Santa Teresa.

Nasce un nuovo centro di aggregazione a Santa Teresa di Gallura. L’amministrazione comunale ha deciso di adibire un’ala della struttura dell’edificio dell’ente Samarcanda in via La Funtana per le persone anziane del paese.

Il centro di aggregazione sociale ospiterà una serie di attività tra cui laboratori, attività ludiche, corsi professionali per dare maggior possibilità ai pensionati di vivere il tempo libero. “I lavori per adeguare la struttura cominceranno tra pochi giorni – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Mura -, per riqualificare l’immobile abbiamo ricevuto un finanziamento dei ministeri delle Finanze e dell’Interno. Si tratta di quattro annualità dal 2020 al 2023 di 40.000 euro. Con questi fondi possiamo realizzare un servizio che mancava nel nostro comune. Abbiamo dato l’appalto e i lavori cominceranno tra pochi giorni, per la messa in sicurezza dello stabile”.