La storia dal lieto fine.

La battaglia di Magatte Diongue, di origini senegalesi, da anni venditore nelle spiagge di Santa Teresa di Gallura ha un lieto fine. Il Consiglio di Stato ha emesso la decisione definitiva, dopo il ricorso presentato dal venditore, annullando i provvedimenti del questore di Sassari.

Il venditore ambulante ha tutti i documenti in regola e ha un reddito sufficiente per avere il permesso di soggiorno regolare. Una vicenda che va avanti da anni e che finalmente vede ottenere il permesso di soggiorno dallo storico ambulante, conosciuto ormai da tutti in zona.

