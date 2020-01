L’adozione del piano urbanistico comunale.

Con l’adozione del piano urbanistico comunale Santa Teresa si adegua agli standard di sicurezza ambientale e si prepara ad offrire nuovi servizi in campo turistico alberghiero. Prima di adottare il Puc il Consiglio comunale aveva già deliberato piani provvisori nel novembre 2014, dicembre 2015, agosto 2017.

“Tutte le scelte all’interno di questi ambiti dovevano presentare caratteristiche di coerenza con le specificità dei Sic. È stato un iter complesso perché sono state valutate tutte le specificità botaniche, vegetazionali, faunistiche, che portassero a definire le compatibilità”, ha spiegato l’ingegnere Gianpiero Cassitta, responsabile del procedimento.

La procedura si era chiusa alla fine del 2019 con l’emissione del parere condizionato dove si approvavano tutte le scelte del piano fatta eccezione di un parcheggio per bici. Era previsto un parcheggio per biciclette elettriche di fronte all’Hotel Due Mari, di Capo Testa, in concomitanza con la previsione di attuazione della mobilità sostenible. Ma il servizio di valutazione ambientale lo ha reputato non compatibile con gli aspetti floro vegetazionali del sito e ne ha prescritto l’eliminazione in quanto zona G.

Secondo il sindaco Ilario Pisciottu questa pianificazione è perfettibile, ma sottolinea come “si deve dare atto che questo piano urbanistico salvaguarda il territorio, non cementifica.” Il primo cittadino si riferisce alla norma sui terreni agricoli, dove è previsto un minimo di otto ettari di superficie per poter edificare. Il Comune ha, comunque, a disposizione dei volumi che non sono stati ancora programmati e che potranno essere sfruttati in un futuro nel settore turistico.

