A Santa Teresa 500 nuove piante grazie ad Arca e Banco Sardegna

Il progetto di forestazione con 500 piante mediterranee.

Il progetto “Arca Oxygen Plus” sta portando avanti una forestazione di 500 piante caratteristiche della macchia mediterranea in due aree di Santa Teresa Gallura, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e attirare forse anche gli insetti impollinatori.

L’iniziativa è un tassello della campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, e punta a far dialogare enti locali e aziende per accrescere la sostenibilità ambientale. Il progetto è già al secondo anno e ha visto la piantumazione di 7.500 alberi. Partner del progetto è il Banco di Sardegna, il cui direttore generale afferma che l’iniziativa è pienamente coerente con la strategia di responsabilità sociale di impresa. Anche l’amministrazione comunale di Santa Teresa ha dimostrato entusiasmo per l’iniziativa.

“La nostra amministrazione ha sposato questa iniziativa sin da subito perché riteniamo il progetto di rigenerazione ambientale, nonché di forestazione, un’opportunità per valorizzare due zone del nostro paese che meritano di essere arricchite di verde. Siamo certi che con un intervento di questo tipo ne avrà beneficio tutta la nostra comunità” ha dichiarato Sandra Careddu, assessora all’Ambiente del Comune di Santa Teresa Gallura.

