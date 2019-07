La piazzetta nell’ex struttura alberghiera Miramare.

Apre al pubblico la magnifica piazzetta che un tempo faceva da cornice all’ex struttura alberghiera Miramare, di proprietà dell’Esit. I lavori, cominciati a giugno dell’anno scorso con l’abbattimento della vecchia costruzione eretta negli anni Settanta, e poi proseguiti con il rifacimento dell’intera area, che si affaccia davanti alla torre spagnola, adesso sono giunti a compimento, tranne qualche piccolo particolare di arredo urbano ancora da sistemare.

Gli ultimi accorgimenti riguardano il posizionamento di una serie di panchine monolitiche in granito dotate di schienale, il completamento del foro centrale della piazzetta coperto da un pannello in vetro che richiama il disegno della rosa dei venti, e il riempimento delle quattro grandi aiuole, che separano la piazzetta dal parcheggio delle macchine, con arbusti e fiori tipici della macchia mediterranea.

Come da progetto sono state costruite due rampe laterali per i disabili e installate delle ringhiere in acciaio marino, anticaduta, leggermente inclinate verso l’interno che circondano l’intero perimetro. Quattro lampioni ognuno con tre lampade a campana si trovano davanti le aiuole, e luci a led fuoriescono dalla pavimentazione in calcestruzzo lavato. Alcuni particolari sono stati rivisti rispetto al progetto originario. Il responsabile e ideatore dell’intera opera è l’architetto Fabiano Mutzu Martis.

