Santa Teresa saluta Piero Muntoni

Il calcio sardo è in lutto per la scomparsa di Piero Muntoni, lo storico presidente del Santa Teresa. Sarà sempre ricordato per aver portato la squadra dalla seconda categoria alla Serie D. Ha preso in mano la squadra a metà degli anni Settanta ed è rimasto alla guida fino al 2012, così zio Piero ha conquistato un posto d’onore tra i grandi del calcio isolano. Tra i tanti ricordi legati alla sua lunga carriera nel mondo del calcio anche l’inusuale esperienza del Daspo, arrivato dopo un acceso dopo gara in Prima categoria.

Figura molto rispettata in tutto l’ambiente calcistico dell’isola viene oggi ricordato da diverse società ed ex calciatori. Perché con Piero Muntoni se ne vanno anche tanti ricordi degli ultimi cinquant’anni di pallone in Sardegna. Ricordi che lui in 91 anni di vita ha visto da protagonista e ce n’è uno in particolare che gli stava a cuore. Lo ricorda la giornalista Giulia Bardanzellu, a cui disse in occasione del Daspo: “Io ho ricevuto la medaglia del Coni e voglio essere ricordato per questo”. L’ultimo saluto a una gloria del calcio sardo sarà venerdì 30, alle 10.30, nella chiesa di San Vittorio Martire a Santa Teresa di Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui