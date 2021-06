L’incontro a Santa Teresa.

Il sindaco di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, ha incontrato ieri mattina, nella sede municipale di piazza Villamarina, il prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro. Una visita per confrontarsi e discutere soprattutto della situazione dettata dall’emergenza Covid.

Le parole del sindaco.

“A pochi mesi dall’inizio del mio mandato, mi onora aver ricevuto la visita della più alta autorità governativa presente nel territorio – ha dichiarato il primo cittadino -. Tra di noi si è instaurata un’ottima intesa e, probabilmente, il fatto di trovarci a discutere fra donne ci ha aiutato ad affrontare le diverse problematiche e trovare le relative soluzioni in modo molto pratico e diretto. Ci siamo confrontate sulla situazione inerente l’epidemia da Covid-19, sugli ostacoli incontrati nella campagna vaccinale e soprattutto su quali strategie l’amministrazione intende mettere in atto per affrontare la stagione estiva in sicurezza per i propri concittadini e per i propri ospiti“.

L’incontro.

Nell’incontro si è parlato di tutte le difficoltà che si incontrano nel governare una località balneare come Santa Teresa, che ha un numero ridotto di residenti, ma è caratterizzata da un’elevata presenza di vacanzieri durante la stagione estiva. Si è discusso anche della condizione geografica del luogo, troppo lontano dai presidi ospedalieri e mancante, al momento, di strutture e specialisti che possano garantire un’adeguata assistenza, proporzionata al flusso turistico.

In particolare il prefetto ha voluto effettuare, insieme al sindaco, un sopralluogo nella località di Capo Testa, per verificare le criticità relative alla viabilità della zona e alla situazione di Cala Grande.

Gli altri partecipanti.

Hanno partecipato all’incontro il colonnello dei carabinieri di Sassari, il capitano dei carabinieri di Tempio Pausania e il maresciallo della locale stazione dei carabinieri, il comandante del posto di polizia di Frontiera di Santa Teresa Gallura, il secondo capo nocchiero di Porto reggente della delegazione di spiaggia di Santa Teresa e il comandante della polizia locale che insieme ai vigili urbani in alta uniforme hanno reso gli onori di casa.

