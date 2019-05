Il raduno della CC Motorday in Gallura.

Dopo dieci anni dall’ultimo evento, torna sulle coste sarde l’associazione CC Motorday, il raduno nazionale degli appartenenti all’arma dei carabinieri in sella a mille moto che sbarcheranno e si raduneranno a Santa Teresa venerdì 17 maggio.

Partiranno il sabato seguente alle ore 10 per il motogiro della Gallura e della Costa Smeralda, su un itinerario di circa 250 km, tra panoramiche mozzafiato e strade in mezzo ai paesini, sostando per la pausa pranzo, offerta dalla Proloco, a Tempio in zona Fontenuova, dove si potranno ammirare le mille moto prima della loro ripartenza in direzione Porto Cervo dove sosteranno nuovamente per un rinfresco, passando per Calangianus, Telti e Olbia.

Dopo la sosta a Porto Cervo, il rientro verso Santa Teresa con serata di musica e intrattenimento.

Domenica un altro giro con partenza da Santa Teresa passando per Luogo Santo fino a Luras, dove sosteranno per un rinfresco offerto dalla Proloco dove sarà possibile ammirare lo sciame di moto in arrivo, proseguendo poi da Sant’Antonio di Gallura, Trinità d’Aglientu, Arzachena fino a ritornare al punto di Partenza.

