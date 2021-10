L’incontro sul bando Resto al Sud.

Le opportunità del bando Resto al Sud saranno al centro di un incontro organizzato dal Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con il Centro per l’impiego di Olbia. L’appuntamento è per giovedì 11 novembre a partire dalle ore 16.30 presso il Cine-Teatro comunale Nelson Mandela di Santa Teresa. L’accesso è consentito ai possessori di Green Pass. Nella locandina trovate la scaletta dell’intervento.

Il sindaco Nadia Matta aprirà i lavori, poi seguirà un intervento del Coordinatore dei Centri per l’impiego di Olbia e Palau, e infine i due referenti del CPI di Olbia Cristian Asara e Giuseppe Barbone (Referenti per l’autoimpiego e la creazione di impresa) illustreranno la misura sotto ogni aspetto.

Resto al Sud è l’incentivo gestito da Invitalia che sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali di “Under 56” residenti in Sardegna (e in generale in tutto il mezzogiorno d’Italia). Aspal è un ente accreditato presso Invitalia, per l’accompagnamento alla presentazione delle domande. Tale servizio è erogato dai centri per l’impiego.

Il seminario presenta la misura sotto ogni punto di vista:

a chi è rivolto (requisiti e competenze);

quale attività finanzia;

quanto finanzia;

in quale modalità finanzia;

quali spese finanzia (piano degli investimenti);

come si presenta la domanda;

quali sono i criteri di valutazione;

le tempistiche e gli obblighi da rispettare;

le criticità ed i punti di attenzione;

L’ultima parte del seminario sarà dedicata alle domande dei partecipanti, mentre poi saranno forniti i contatti poi per chi ha bisogno di una consulenza individuale approfondita.