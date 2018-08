Rissa in un ristorante di Santa Teresa.

Una discussione tra colleghi si è trasformata, ieri sera, in rissa in un ristorante a Porto Pozzo, a Santa Teresa di Gallura. Tutto ha avuto inizio da uno scontro verbale, poi si è passati ai fatti. Un cameriere, originario di Alghero, ha accoltellato il suo collega di origine egiziana.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e pare no desti in condizioni critiche. Mentre il cameriere algherese è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. I carabinieri hanno quindi avviato immediatamente le indagini per capire cosa sia successo tra i due colleghi del ristorante.

