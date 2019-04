La polemica del 25 aprile in Gallura.

Mentre le polemiche sul leader della Lega Matteo Salvini su come celebrare il 25 aprile non si placano, anche il consigliere regionale Dario Giagoni, punto di riferimento del partito in Gallura, lascia intendere che per lui non sarà una giornata di celebrazione.

La sua “Liberazione” sarà quella di condividere i primi frutti del operato come consigliere con la comunità di Santa Teresa. “Il 25 aprile sarà una giornata di lavoro – ha detto Giagoni –, discuterò con la mia gente gli argomenti trattati nell’incontro avuto oggi con i capigruppo a Cagliari e chiarirò anche le polemiche per le dichiarazioni di Salvini”.

