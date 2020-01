Appuntamento il 15 gennaio.

L’assessorato al Turismo del Comune di Santa Teresa Gallura, come previsto nel piano di destinazione turistica, punta sulla formazione degli operatori e l’innovazione dell’offerta e dei processi produttivi della filiera turistica.

Dopo il primo laboratorio tenuto da Roberta Pinna, che ricopre anche il ruolo di social media strategist del progetto di destinazione, il 15 gennaio dalle ore 9 in aula consiliare si svolgerà il Laboratorio formativo “Promo-commercializzazione di rete dei prodotti turistici nei mesi spalla” tenuto da Giulia Eremita, professionista del marketing digitale nelturismo, consulente in travel industry, docente e giornalista.

Artefice della localizzazione italiana di Trivago, di cui è stata Country Manager del team italiano. Collabora attivamente con il Consorzio Uno di Oristano e l’Università di Cagliari come docente di web marketing turistico e coordinatrice del ciclo di incontri tematici Aperiturismo. E’ membro scientifico del BTO – Buy Tourism Online di Firenze – e impegnata attualmente al coordinamento delle tematiche Digital & Innovation per l’Edizione BTO del 2020.

“All’interno del piano strategico del turismo abbiamo voluto investire

risorse (che arrivano dall’imposta di soggiorno) oltre che in promozione

territoriale dei mesi spalla, anche in formazione continua mirata alle esigenze degli operatori. – afferma l’assessora al turismo Stefania Taras- Se in tutte le professioni sono importanti i corsi di aggiornamento, nel turismo, fenomeno in continua evoluzione, i momenti formativi sono fondamentali. Così abbiamo deciso di organizzare lezioni-laboratorio i cui temi sono concordati con gli operatori stessi, all’interno della Cooperationn Room, luogo di progettazione, concertazione e incontro tra operatori e amministrazione.”

Obiettivi del corso tenuto da Giulia Eremita sono: Fornire un quadro di mercato e strumenti di analisi sui canali di distribuzione più idonei per il proprio prodotto; Strategia di business & digitale: setting degli obiettivi; Piano di comunicazione & Marketing; Avvicinare all’uso degli strumenti di controllo e monitoring dei progetti di distribuzione & posizionamento dei prodotti; Attività di base di comunicazione nel posizionamento dei contenuti di prodotto nel proprio sito. Il corso è aperto a tutti e gratuito e sarà organizzato in lezione frontale ed esercitazioni pratiche.

