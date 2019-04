La moneta sarda a Santa Teresa.

Atteso appuntamento a Santa Teresa di Gallura con il circuito di credito commerciale Sardex,per un evento in programma nel pomeriggio di lunedì 15 aprile. L’incontro con gli imprenditori e consumatori galluresi si terrà nella Sala consiliare del Comune, in Piazza Villamarina, a partire dalle ore 17:30.

Dopo i saluti introduttivi dell’Assessora al turismo e alla cultura, Stefania Taras, verranno illustrati i vantaggi e le opportunità offerte dal Circuito. Per il circuito di credito commerciale interverranno Pierluigi Desole, coordinatore Area Commerciale Sardegna, e Laura Fois, referente operativo del programma Sardex Bisoo. Quest’ultimo è uno strumento pensato da Sardex per favorire l’acquisizione e la fidelizzazione dei clienti da parte delle imprese e, al contempo, incrementare il potere d’acquisto a beneficio dei consumatori finali.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è realizzato in collaborazione con l’apprezzato Festival gallurese Life After Oil. Il circuito Sardex è partner dell’evento che a settembre arriverà alla VI edizione. Nell’incontro interverrà Massimiliano Mazzotta, regista e direttore della rassegna internazionale.

