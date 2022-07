Il progetto a Santa Teresa di Gallura.

A Santa Teresa di Gallura c’è un nuovo spazio sport. E’ stato inaugurato oggi il campetto da basket, che si trova vicino alla scuola primaria, in un terreno privato a comodato d’uso gratuito. Si tratta di uno dei tanti luoghi che il Comune intende realizzare in varie aree del paese.

Per la realizzazione del campetto l’amministrazione ha investito 15mila euro e presto ne sorgerà un altro, il cui importo per i lavori è di 40mila euro, che saranno affidati a una società partecipata. “L’altro campo sarà realizzato tra una decina di giorni vicino al porto, nella parte nuova – dichiara la sindaca Nadia Matta -. L’idea è quella di realizzare tanti punti dove i ragazzi possono aggregarsi o fare sport, poiché nel comune sono sempre mancati dei luoghi per i giovani. Quindi, stiamo creando le condizioni affinché sia possibile poter passare il tempo libero e socializzare. Una di queste aree, in fase di progettazione, sarà anche alberata. Stiamo anche pensando di creare delle aree wi-fi gratuite e luoghi dove si può leggere un libro”.