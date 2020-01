La Silene vuole aumentare le tariffe ormeggi.

Le tariffe degli ormeggi a Santa Teresa potrebbero salire per il 2020. L’aumento del 24% è stato previsto da dalla società Silene che gestisce il porto.

Per la Silene, l’aggiornamento è necessario in adeguamento al canone di gestione, lievitato negli anni, passato da 27mila euro del 2003 a 90milaeuro del 2020. Il sindaco di Santa Teresa, Stefano Pisciottu, però punta a mantenere le stesse tariffe per tutelare gli utenti.

