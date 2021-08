Il libro “Il Verso del gabbiano: l’ultima giornata del sindaco”.

Sarà Carlo Mannoni, ex assessore regionale ai Lavori pubblici e originario di Santa Teresa, a chiudere nella sua città natale il prossimo giovedì 2 settembre, dalle 21 e 30, la rassegna “I monumenti incontrano la lettura”. Proprio nella località turistica del nord est della Gallura si svolgerà l’incontro, che sarà moderato da Pinuccia Sechi. La serata sarà gratuita, la prenotazione è obbligatoria. Si deve chiamare il numero 392-0547979.

Appuntamento alle 21,30, dunque, nell’anfiteatro del porto di Santa Teresa Gallura, per scoprire il libro “Il Verso del gabbiano: l’ultima giornata del sindaco”. Un romanzo giallo a sfondo politico, la cui storia si svolge nella cittadina di mare di Palasca. L’ultimo degli appuntamenti della rassegna letteraria, che in questa estate 2021 resa ancora complicata dalla pandemia, ha saputo coinvolgere nuovamente il pubblico davanti a una serie di eventi culturali che hanno messo i romanzi e gli scrittori al centro della scena.

Il bilancio.

“Siamo felici e onorate di accogliere con noi, per la prima volta, una personalità di spessore e un autore raffinato come Carlo Mannoni, sottolinea Stefania Simula, che insieme alle colleghe Alessia Chisu e Arianna Riva fa parte della cooperativa tutta al femminile CoolTour Gallura -. Questa edizione per noi è stata importante e significativa, perché abbiamo visto tante persone spostarsi per venire a seguire i nostri eventi, da quello proprio di Santa Teresa con Muscas e Telese, a Vignola Mare per Donatella Bianchi ed Aggius con i fratelli Soriga. Siamo felici che si sia riscoperta la passione per stare insieme ascoltando la lettura di un buon libro o la musica. Con la nostra rassegna, giunta alla sua decima edizione, vogliamo valorizzare il patrimonio culturale della nostra terra, presentando scrittori sardi e non, puntando su una grande varietà di temi e sul coinvolgimento del nostro pubblico. Siamo davvero soddisfatte”.

Le norme sanitarie.

In base alle vigenti norme anti covid, l’ingresso all’evento sarà consentito solo a chi sia in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) contenente il QR Code, da mostrare all’ingresso assieme ad un documento di identità. Il Green Pass viene inviato anche a coloro che abbiano ricevuto solo la prima dose di vaccino.

In ogni caso l’ingresso sarà consentito anche a tutti coloro che abbiano eseguito un tampone entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della serata. La certificazione verde sarà richiesta a tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni compiuti. Per esigenze legate al contenimento della pandemia, per partecipare sarà necessario prenotare. Per farlo, si dovrà contattare la Cooltour Gallura al numero 392 – 0547979.

