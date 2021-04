I lavori al nuraghe di Santa Teresa.

Al via i lavori al villaggio nuragico di Lu Brandali a Santa Teresa di Gallura. È stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di messa in sicurezza del sito e per avviare gli scavi archeologici presso uno dei luoghi più visitati e apprezzati della Gallura, tanto da essersi guadagnato, negli anni, le cinque stelle sul sito Trip Advisor, grazie alle recensioni dei visitatori.

Per rendere ancora più accogliente il sito archeologico gallurese ai turisti, saranno installate anche due passerelle pedonali, che assieme agli scavi renderanno più fruibile il nuraghe, che sarà reso visibile ai visitatori. Il costo complessivo dell’intervento è di 80mila euro, fornito da parte della Regione, mediante convenzione di finanziamento.

Nel sito è presente anche una Tomba dei Giganti. Negli anni Ottanta là vennero ritrovati numerosi resti, accompagnati da un corredo funebre che è riuscito a far risalire all’epoca del villaggio nuragico e alla vita quotidiana degli abitanti. Il villaggio risale in epoca dal XIV sec. al X sec. a.C., ovvero età del bronzo. Il nuraghe è formato “a tholos”, con due torri, di cui una è visitabile.

